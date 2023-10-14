يطلب العلاج ومهدد بثلاث سنوات .. تونالي يتحرك سريعًا بعد فضيحة إدمان المراهنات

النجم الإيطالي نادم على ما فعل!

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن تفاصيل جديدة تخص موقف ووضع اللاعب ساندرو تونالي عقب الاتهامات التي تم توجيهها له بالمراهنات بشكل غير شرعي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، والتي أكدت أن اللاعب أبدى ندمًا شديدًا على الموقف الذي وضع نفسه فيه.

وأوضحت أن تونالي بالفعل يدرك أنه قام بأمر خاطئ للغاية، ويسعى للحصول على العلاج رفقة طبيب نفسي حتى يتخلص من ذلك الإدمان.

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وقال مصدر من الاتحاد الإيطالي للصحيفة: "هو خائف، الصدمة كانت كبيرة"، كما أكد أن العقوبات قد تبعده عن كرة القدم ما لا يقل عن ثلاث سنوات.

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وكان اللاعب قد خضع للتحقيقات من قبل شرطة تورينو، رفقة زميله في المنتخب الإيطالي نيكولو زانيولو، كما تم استبعادهما من معسكر الفريق.