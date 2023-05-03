يطرد لاعبًا في كل مباراة .. قناة ريال مدريد تهاجم حكم مواجهة ريال سوسييداد!

أزمات التحكيم الإسباني مستمرة!

هاجمت قناة ريال مدريد الحكم الإسباني بوليدو سانتانا، بسبب أداؤه خلال مواجهة نادي العاصمة الإسبانية مع ريال سوسييداد أمس الثلاثاء، حيث رأت أنه يتحامل على كتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي.

ريال مدريد تعرض للهزيمة أمام مضيفه ريال سوسييداد بهدفين دون رد، على ملعب أنويتا في إطار مباريات الجولة 33 من الدوري الإسباني، وشهد اللقاء العديد من البطاقات الملونة في وجه لاعبي مدريد، كانت إحداهما بطاقة حمراء في وجه دانييل كارباخال كما تلقى المدرب كارلو أنشيلوتي إنذارًا.

وأثارت قرارات الحكم بوليدو سانتانا غضب جماهير ريال مدريد بسبب "سهولة" الحكم في إظهار بطاقات للاعبي ريال مدريد بسبب اعتراضهم على قراراته.

التلفزيون الرسمي للنادي أذاع تقريرًا بعد المباراة مشيرًا إلى أن هذا لم يكن جديدًا وأن ريال مدريد كاستيا قد عانى بالفعل من تساهل الحكم في استخدام البطاقات قبل عدة مواسم.

وأشار التقرير المذاع عبر قناة النادي إلى أنه في موسم 15/16، طرد بوليدو سانتانا اللاعب أليكس سالتو، لاعب كاستيا في مباراة فاصلة للترقية إلى الدرجة الثانية ضد نادي ليدا لحصوله على بطاقة صفراء مزدوجة، في قرار لم يكن موفقًا حينها من الحكم.

وقالت القناة أن هذا مجرد ذرة مما حدث في كل مرة يحكم فيها بوليدو سانتانا مباراة لفريق كاستيا، لأنه في المباريات الثلاث التي أدارها بين عامي 2007 و 2015 (السنوات التي كان فيها الحكم في الفئة الثالثة لكرة القدم الإسبانية) كان هناك طرد واحد على الأقل لأحد لاعبي ريال مدريد.