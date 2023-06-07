يطالب برحيل لابورتا؟ جيرارد بيكيه يفتح النار على برشلونة!

أسطورة الفريق يخرج عن صمته

فتح نجم برشلونة المعتزل جيرارد بيكيه النار على إدارة النادي الكتالوني برئاسة جوان لابورتا، في ظل التداعيات الاقتصادية لمسألة تسجيل اللاعبين والتعاقد مع نجوم جدد في مقدمتهم ليونيل ميسي.

وقال بيكيه في تصريحات لبرنامج "أفتر ليج" الحواري: "أنا فخور بسبب أنني رحلت كي أفسح المجال للنادي اقتصاديًا من أجل القيام بتعاقدات جديدة".

لكنه استطرد: "ولكننا جميعًا رحلنا -قادة الفريق- ولا يزال برشلونة غير قادر على جلب صفقات جديدة، أتساءل حقًا من يجب أن يرحل الآن!".

ويقف برشلونة عند لحظة هامة في سباق ضم ليونيل ميسي، حيث يبدو النجم الأرجنتيني راغبًا في العودة حقًا، ولكن التدابير الاقتصادية بين برشلونة ورابطة الدوري الإسباني تعيق إتمام العملية في وقت قريب.