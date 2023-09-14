يضحي حتى على مقاعد البدلاء! .. ميسي يختار الأرجنتين على حساب أسرته

ميسي القائد الأفضل

أشاد لاعبو منتخب الأرجنتين، بقائدهم ليونيل ميسي الذي قرر تفويت عيد ميلاد ابنه من أجل التواجد مع المنتخب في مهمتهم بتصفيات كأس العالم 2026.

ميسي وُصف بأنه "القائد الأفضل" بعد غيابه عن عيد ميلاد ابنه ماتيو من أجل الجلوس على مقاعد البدلاء مع منتخب الأرجنتين في بوليفيا.

لم يشارك الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات في المباراة، حيث تم اتخاذ قرار براحته من قبل المدير الفني بعد أسابيع مزدحمة في فريقه الجديد إنتر ميامي وإصابة طفيفة تعرض لها.

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كان بإمكان ميسي أن يختار العودة إلى منزله ويكون مع عائلته بمجرد تحديد عدم مشاركته في المباراة، لكنه ظل مع فريق ليونيل سكالوني من أجل تحمل المسؤولية وإضفاء الجدية على معسكر المنتخب.

وأشاد رودريجو دي بول لاعب وسط أبطال العالم 2022 بقرار ميسي عدم العودة إلى الولايات المتحدة للاحتفال بعيد ميلاد ابنه مصرحًا لشبكة "TyC Sports": "ميسي هو قائد عظيم ومثال للحب والاهتمام بالفريق لقد كان بإمكانه الذهاب والاستمتاع بعيد ميلاد ماتيو، لكنه جاء هنا".

وأضاف إيميليانو مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين أنه يشعر بالفخر من قرار ميسي البقاء في معسكر الأرجنتين قائلًا: "لديه جوع كان بإمكانه العودة إلى المنزل ولكنه انضم إلينا، وهذا مصدر فخر بالنسبة لنا"، بينما قال أنخيل دي ماريا، حول محاولة ميسي للعب حتى اليوم الأخير: "حاول اللعب حتى اللحظة الأخيرة".

الجدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين، انتصر بثلاثية نظيفة محافظًا على البداية المثالية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. وسيعود ميسي إلى فلوريدا مستعدًا لعودة فريق إنتر ميامي للعب في الدوري الأمريكي يوم السبت أمام أتلانتا يونايتد.