"يصنعون فيلمًا ضخمًا" .. تعليق مفاجئ من روبن نيفيش عن "أسيست" كريستيانو رونالدو!

نيفيش يكشف عن رأيه فيما فعله رونالدو ضد تركيا

علق النجم البرتغالي روبن نيفيش لاعب وسط نادي الهلال، على رفض كريستيانو رونالدو نجم النصر تسجيل هدف وقام بتمرير الكرة إلى زميله برونو فيرنانديش الذي سجل الهدف الثالث للمنتخب البرتغالي أمام تركيا.

وحقق المنتخب البرتغالي الفوز على نظيره التركي بثلاثية دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة السادسة، ببطولة يورو 2024.

وقال نيفيش خلال تصريحات صحفية عقب المباراة: "أسيست رونالدو بدلًا من تسجيل الهدف؟ هذا الأمر ننتظره منه دائمًا، فالناس يصنعون فيلمًا ضخمًا".

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وأضاف: "ليس لدى الجميع أي فكرة عما يحدث في غرفة الملابس، وأنا متأكد من أنه لو كان هذا الأمر حدث منذ 10 سنوات، لفعل كريستيانو رونالدو نفس الأمر وصنع هدف بدلًا من أن يُسجله".

وأصبح رونالدو أكثر لاعب صناعة للتمريرات الحاسمة في تاريخ بطولات كأس أمم أوروبا، بعدما وصل إلى "الأسيست" رقم 7 في تاريخه.