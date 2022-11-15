يصل سعرها إلى 100 ألف يورو .. لاعبو ريال مدريد يتسلمون سياراتهم الجديدة

لاعبو ريال مدريد تسلموا سياراتهم الجديدة من الشركة الراعية، وهي سيارات صديقة للبيئة بالكامل.

تسلم لاعبو ومدربو نادي ريال مدريد الإسباني سياراتهم الجديدة من شركة BMW الألمانية الراعية للنادي الملكي.

السيارات الجديدة التي تسلمها لاعبو النادي الملكي كهربائية بالكامل في خطوة رئيسية نحو التزام النادي بامتلاك أسطول سيارات صديقة للبيئة.

وسيقود لاعبو ريال مدريد واحدة من سيارتي BMW i4 أو BMW iX، وهما سيارتان عاليتا الأداءومستدامتان ومبتكرتان من مجموعة BMW الكهربائية بنسبة 100٪.

سيارة BMW iX تعد من أكثر سيارات العلامة التجارية تقدمًا واستدامة من الناحية التكنولوجية، حيث تستخدم نسبة عالية من المواد الخام الثانوية والمواد الطبيعية والمعاد تدويرها، ونسبة كبيرة من الألمنيوم والبلاستيك المعاد تدويره.

ويصل سعر السيارة المبدئي إلى 80 ألف يورو، وبالطبع يزداد سعر السيارة مع زيادة الكماليات الخاص بها، حيث يمكن أن يصل إلى 100 ألف يورو.

بينما تعمل سيارة BMW i4 بمحرك M50، وهو أقوى محرك من شركة BMW M GmbH، مع التركيز على الديناميكية والدقة والجمال، ولكن دون المساومة على الكهرباء.

ويصل سعر السيارة المبدئي إلى 52 ألف يورو، ويمكن أن يصل إلى 64 ألف يورو.