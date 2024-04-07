"يصرخ من الألم".. نيمار يصيب جماهير الهلال بالإحباط

نيمار لعب 5 مباريات فقط مع الهلال..

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أثار المحترف البرازيلي نيمار جونيور، قلق جماهير نادي الهلال، حول البرنامج التأهيلي الذي يخضع له اللاعب، من أجل التعافي من الإصابة.

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وأعلن نادي الهلال، في أكتوبر الماضي، عن تعرض نيمار للإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، على خلفية مشاركته مع منتخب البرازيل في مباراة أوروجواي، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وذكرت صحيفة Elfutbolero أن نيمار منح علامة واضحة على الألم، وبرهن على أن تعافيه وعودته للملاعب لا تزال بعيدة، بناءً على مقطع فيديو للاعب وهو يواصل برنامجه العلاجي.

وأثناء قيام نيمار بتدريبات القوة، بدا نيمار وهو يصرخ من الألم أثناء آداء التمرين، وعندما انتهى، أمسك بركبته اليسرى على الفور، ما يثبت استمرار آلام اللاعب وصعوبة عودته إلى الملاعب على المدى القريب.

وتعاقد الهلال مع نيمار جونيور، قادمًا من باريس سان جيرمان، في صفقة قدرت بمبلغ 90 مليون يورو، كما أشارت تقارير إلى تقاضي البرازيلي مبلغ يتجاوز 130 مليون دولار سنويًا، ليصبح واحدًا من اللاعبين الأعلى أجرًا في العالم، علمًا بأن عقد نيمار مع الهلال ينتهي في يونيو 2025.

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وشارك النجم البرازيلي في 5 مباريات فقط مع الهلال، وسجل هدفًا في دوري أبطال آسيا، قبل تعرضه لإصابة الصليبي، فيما كشف طبيب المنتخب، رودريجو لاسمار، عن قلة فرص اللاعب في المشاركة ببطولة كوبا أمريكا، منوهًا بأن اللاعب لن يكون جاهزًأ قبل أغسطس المقبل.

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