يصدر الضغط لليفربول؟ .. جوارديولا: فريق كلوب أفضل!

جوارديولا يضغط على ليفربول بطريقته الخاصة...

يعتقد بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، أن ليفربول أفضل من فريقه في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، كما شدد على حاجة فريقه للراحة بسبب ضغط المباريات.

وحقق مانشستر سيتي، فوزًا هامًا على حساب شيفيلد يونايتد ضمن مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي، ليواصل ملاحقة ليفربول على صدارة البريميرليج.

وقال جوارديولا، في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي" عن السباق في الدوري: "نحن لسنا في صدارة الدوري، ليفربول أفضل، لقد عانينا من الإصابات وبعض المشاكل".

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وتابع: "كما أننا فزنا بالألقاب وإنها حقًا ألقابًا مهمة، ولكن أود أن أقول إن مستوانا جيد حقًا، نحن بحاجة إلى راحة ومن الجيد أن تكون كثافة المباريات في يناير أقل من نوفمبر وديسمبر، نحن نستعد لما هو قادم".

وبدأ مانشستر سيتي، فترة راحة لمدة أسبوعين من المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، ولكن قبلها سيلعب أمام هيدرسفيلد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، وبفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر.