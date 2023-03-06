يشكر لوبيتيجي على عدم الاعتماد عليه .. "قابلت زوجتي بسبب بقائي على مقاعد البدلاء"

اعتدنا أن نقول المثل العربي الشهير مصائب قومًا عن قومًا فوائد، لكن الأمر لا ينطبق على سيرجيو أوليفيرا لاعب وسط ملعب بورتو البرتغالي السابق، الذي تسببت مصيبته في سعادته الحالية.
اللاعب تزوج من مشجعة للفريق قابلها في ملعب الدراجاو معقل بورتو، ولولا بقائه على مقاعد الاحتياط لما كان قد تعرف عليها بأي شكل من الأشكال.
أوليفيرا لا يزال يحمل ذلك الجميل لمدربه جوليان لوبيتيجي، والذي كان حاضرًا في حفل الزفاف بحسب ما ذكر اللاعب في دردشة له مع الجماهير على إنستجرام.
وكتب اللاعب: "لقد قابلت زوجتي في ملعب الدراجاو، كل الشكر للوبيتيجي الذي أبقاني طوال الوقت على مقاعد البدلاء، لقد كان ذلك هو أفضل ما حدث لي في حياتي".
جدير بالذكر أن اللاعب لم يخض في صفوف بورتو سوى ثلاث مباريات فقط خلال فترة وجود لوبيتيجي على رأس القيادة الفنية للفريق.
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