يشعر بالحرمان الأوروبي؟ جوارديولا: أتمنى الفوز ببطولات إشبيلية!

كشف عن مدى جاهزية هالاند

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عن تقديره لفريق إشبيلية الإسباني، بسبب الألقاب القارية التي حصل بها النادي، وذلك قبل المواجهة بينهما، غدًا، الأربعاء، بدوري أبطال أوروبا.

النادي الأندلسي يمتلك 4 ألقاب لبطولة الدوري الأوروبي، ولقب واحد للسوبر، ولقبين لكأس الاتحاد الأوروبي بينما فاز بالدوري الإسباني مرة واحدة فقط، وعلى الجانب الآخر لم يحصل جوارديولا على أي لقب أوروبي منذ فوزه بالسوبر الأوروبي مع بايرن ميونخ في 2013/2014.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية:"أود الحصول على الألقاب التي حققها إشبيلية، إنه فريق يتمتع بمكانة مرموقة في إسبانيا وأوروبا".

وعن جاهزية إرلينج هالاند بعد غيابه ضد ليستر سيتي:"إرلينج يشعر بتحسن لكنه ليس جاهزًا بنسبة 100% حتى الآن ولا نريد المخاطرة به، نتمنى أن يعود للتحسن، وأما ألفاريز فهو يشعر بتحسن كذلك".

إمكانية ظهور كالفين فيليبس وكايل ووكر في كأس العالم:"على الأرجح أن مرحلة التعافي لكل منهما ستكتمل قبل المونديال، ولكن لا أعرف نوايا جاريث ساوثجيت بالنسبة لكل منهما حتى الآن، لقد تحدث معهما أكثر من مرة مؤخرًا".

جدير بالذكر أن سيتي يلعب ضد إشبيلية وهو في المركز الأول بالمجموعة السابعة بدوري الأبطال بـ11 نقطة، بفارق 3 نقاط عن بوروسيا دورتموند الثاني و 6 عن الفريق الأندلسي الذي يأتي بالمركز الثالث.