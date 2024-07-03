يشعر بـ"الملل"؟ .. نيمار يشعل الجدل في البرازيل بـ"صورة وتعليق مثير"

نيمار وحلقة جديدة من إثارة الجدل..

يبدو أن الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، شعر بـ"حالة من الملل"؛ خلال متابعته مباراة منتخب بلاده أمام كولومبيا.

البرازيل اكتفت بالتعادل الإيجابي (1-1) مع كولومبيا، فجر اليوم الأربعاء - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة "كوبا أمريكا 2024"، والتي تستضيفها الولايات المتحدة على أراضيها.

وخلال المباراة.. نشر نيمار صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"؛ يظهر فيها وهو "نائم" مع ابنه الأكبر وطفلته المولودة حديثًا.

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وعلق الساحر البرازيلي على الصورة؛ قائلًا: "هل تريد مشاهدة التلفاز؟.. بعد 3 دقائق"؛ في إشارة إلى "نومه" بعد لحظات قليلة من المشاهدة.

ومن ناحيتها.. أكدت صحيفة "terra"، اليوم الأربعاء، على أن صورة نيمار التي جاءت بالتزامن مع مباراة البرازيل وكولومبيا، لا يُمكن أن تكون "مصادفة".

الصحيفة البرازيلية اعتبرت الصورة، تلميحًا صريحًا من نجم نادي الهلال، بعدم اهتمامه بمباراة منتخب بلاده في بطولة "كوبا أمريكا 2024"، والتي يغيب عنها بسبب إصابة "القطع في الرباط الصليبي"، التي تعرض لها في شهر أكتوبر الماضي.