يشجع ريال مدريد وتلقى دعوة من بيريز .. برشلونة يخشى غدر والد لامين يامال!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن والد الموهبة لامين يامال يعد أحد مشجعي الخصم اللدود ريال مدريد، ويفضل الملكي على نظيره برشلونة حيث يلعب نجله.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن والده تمت دعوته إلى مقصورة الأشخاص فائقي الأهمية في ملعب سانتياجو برنابيو أكثر من مرة عن طريق فلورنتينو بيريز رئيس الملكي شخصيًا.
وظهر والد يامال أكثر من مرة في مقر تدريبات برشلونة بقميص النادي الملكي دون أن يرى أي مشكلة في ذلك بالرغم من وجود ابنه في صفوف النادي الكتالوني.
يأتي هذا بالتزامن مع خروج أخبار عن وجود اهتمام من ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز بالموهبة الشابة التي اقتحمت الفريق الأول لبرشلونة مؤخرًا أمام ريال بيتيس وأظهر مستويات طيبة، لذلك يسعى النادي الكتالوني لمنحه عقدًا جديدًا.
جدير بالذكر أن يامال كان قد أصبح خامس أصغر لاعب يشارك في الدوري الإسباني بواقع 15 عامًا و290 يومًا.
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