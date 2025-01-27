"يشتكون فقط عندما يخسرون".. هجوم جديد من رئيس خيتافي على برشلونة

ماذا قال توريس؟

واصل أنخيل توريس رئيس خيتافي هجومه على برشلونة، رغم مرور أكثر من أسبوع على مواجهة الفريقين في الدوري الإسباني.

وتعادل برشلونة مع خيتافي (1-1) في مباراة شهدت حالات تحكيمية جدلية، وسط اعتراضات من مسؤولي البارسا على عدم احتساب ركلة جزاء لصالح جول كوندي.

تحدث رئيس خيتافي من جديد عن هذه الأزمة، وذلك قبل مواجهة ريال سوسيداد أمس الأحد، والتي حسمها فريقه بثلاثية نظيفة في الليجا.

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وقال توريس في تصريح لشبكة "DAZN": "ما يجب أن يفعله الكبار لإعطاء مثال، هو احترام الصغار".

وأضاف: "في لقطة هدف برشلونة، ارتُكب خطأ ضد سوريا ولم نشتك. لكنهم لا يُبالون، يشتكون فقط عندما يخسرون".

يشار إلى أن رئيس برشلونة جوان لابورتا والمدرب هانز فليك انتقدا علنًا قرار عدم احتساب ركلة الجزاء لصالح كوندي، وهو ما هاجمه أنخيل توريس في وقت سابق.