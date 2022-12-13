يشبه نوادي التعري .. سخرية من مشروع بيل الجديد في إنجلترا!

المشروع الثاني من نوعه للنجم الويلزي

تصر الجماهير على أن المشروع الجديد الذي قام النجم الويلزي جاريث بيل بافتتاحه، يشبه نوادي التعري الشهيرة وليس الحانات العادية.

لاعب ريال مدريد السابق ونادي لوس أنجلوس الحالي، خرج مؤخرًا من بطولة كأس العالم 2022 مع منتخب بلاده من دور المجموعات، وسط حالة من الغموض حول مستقبله الدولي.

وبعد وداع البطولة قرر بيل افتتاح حانة جديدة في مدينة بريستول الإنجليزية، والتي تقدم العديد من الخدمات مثل الطعام والمشروبات ويتأثر تصميمها كثيرًا بلعبة الجولف التي يعشقها بيل منذ الطفولة.

وقال بيل في رسالة للجماهير:"يسعدني افتتاح Par 59 في نهاية هذا الأسبوع، شكرًا لجميع المشاركين على كل ما يبذلونه من عمل شاق".

وصاحبت الصور التي انتشرت لمشروع بيل الجديد سخرية شديدة من بعض المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال أحدهم:"لماذا اعتقدت أن هذه الحانة تشبه نوادي التعري؟"، وسخر البعض الآخر من بيل واتهمه بفتح هذا المشروع لأسباب منافية للآداب بسبب إضاءة المكان.

جدير بالذكر أن هذا المشروع هو الثاني لبيل من نوعه، حيث قام بافتتاح حانة أخرى في مدينة كارديف الويلزية تحمل نفس الاسم.