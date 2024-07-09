"يشبه ميسي وأسطورتي برشلونة وسيغير كرة القدم".. الإشادات تنهال على لامين يامال!

النجم الكتالوني يمتلك موهبة فذة..

تنهال الإشادات من كل حدب وصوب على لامين يامال موهبة إسبانيا الأولى وأحد أبرز لاعبي العالم حاليًا، لكن دائمًا تحمل مقارنته بالأسطورة ليونيل ميسي أبعادًا مختلفة.

هذا ما عرج عليه اثنان من مدربي أكاديمية "لا ماسيا" بشأن لاعب البلوجرانا، والبداية من أوسكار لوبيز الذي زامل ميسي في الفئات السنية الأدنى داخل النادي الكتالوني كما لعب للفريق الأول للنادي الكتالوني ودرب فريق الشباب.

وقال لوبيز في تصريحات لـ"سكاي سبورتس": "عندما ترى فتيانًا يتمتعون بهذه الموهبة، فأنت تعلم أنه يمكنهم في أي لحظة اتخاذ خطوات كبيرة للأمام، لقد حدث ذلك لي عندما كنت مع ميسي كزميل في الفريق، صعدت إلى الفريق الأول وكان لا يزال في برشلونة C، بالتناوب بين برشلونة C وفريق تحت 19 عامًا، وقد أدرك النادي أن لديه موهبة فطرية وأنه لاعب يمكنه اتخاذ تلك الخطوات بسرعة".

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وأردف: "لذلك في غضون شهر أو شهرين، كان في الفريق الأول، انتقل من فريق الشباب وبرشلونة C وبرشلونة B إلى الفريق الأول في ثلاثة أو أربعة أشهر، لذا، مع هؤلاء اللاعبين المميزين للغاية، أنت تعلم أنهم سيخوضون رحلة سريعة جدًا عبر الفئات الأدنى".

وتطرق إلى يامال قائلًا: "لديه موهبة فطرية لا يمكنك تحجيمها، ما أعنيه بهذا هو أنه فتى قادر على القيام بأشياء غير منطقية، ولكن في نهاية المطاف ينجح الأمر معه بسبب الموهبة التي يتمتع بها".

وأردف: "على سبيل المثال، حين يكون أمامه مدافع ويريد الدخول للعمق، يركض بشكل فطري نحو المرمى، ولديه قدم يسرى جيدة جدًا ويستطيع أخذ خطوات سريعة قبل التسديد، من كل 10 مرات يفعل فيها ذلك الآن سينجح في 8 ولذلك لديه هامش للتطور، وهو يتمتع بموهبة كبيرة".

أما المدرب السابق لفريق برشلونة الرديف، ألبرت كابيلاس، فيذهب بكلمات أخرى لوصف جودة لامين يامال فيضيف لنفس المصدر: "هذا النوع من اللاعبين يمكنك رؤيته منذ البداية والتأكد من أنه سيحصل على فرصة اللعب للفريق الأول إذا حالفه الحظ مع الإصابات".

وأردف: "إنه من طينة تشافي وإنييستا وميسي، لا أود أن أقول إنه مثلهم في كل شيء لأنهم جميعًا مختلفون ولا أحب المقارنات من هذا النوع، لكنه من نوعية اللاعبين الذين تستطيع تمييزهم في سن مبكرة للغاية، ومعرفة أنه لاعب مميز وسيحدث الفارق في كرة القدم".