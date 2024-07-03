يشبه ميسي في كل شيء.. هكذا رد أردا جولر على هتافات جماهير النمسا!

أحد نجوم الشباك في يورو 2024

كان أردا جولر من أهم نجوم مباراة تركيا والنمسا إذ كانت قدمه اليسرى هي السبب في صناعتين لميريح ديميرال سجل بهما الأتراك الهدفين اللذين قادا الأتراك لربع نهائي يورو 2024.

كما لفت لاعب ريال مدريد الأنظار إثر المناوشات المستمرة مع جماهير النمسا، سواء بعد الهدف الثاني أو بعد المباراة، حين وضع يديه على أذنيه مشيرًا إلى عدم سماع هتافاتهم.

الأمر يعود إلى ما قبل المباراة، حيث أمطرت جماهير النمسا في شوارع لايبزيج أردا جولر بهتاف: "من هو أردا جولر؟" كما كانوا يرددونها طيلة المباراة في الملعب، حتى قبل تنفيذ الركنية التي انتهت بهدف تركيا الثاني.

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صحيح أن أردا جولر كان يطلق عليه "ميسي تركيا" بسبب التشابهات في القدم اليسرى والمراوغات بعض الشيء، لكنه الآن يشابه ميسي في شيء آخر.

سيناريو مباراة النمسا والهتافات يذكر الجميع بهتاف: "أين ميسي؟" الذي أطلقته الجماهير السعودية ونسخته جماهير الفرق التي واجهت ميسي طيلة كأس العالم 2022، ورد ميسي بالتألق في كل مناسبة، وهكذا فعل جولر أمام النمسا!.