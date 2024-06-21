"يشبه السعودية ولكن"..هجوم عنيف من سكالوني على ملعب افتتاح كوبا أمريكا!

مارتينيز وروميرو انضما له في الهجوم

أعرب ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن غضبه من حالة ملعب مباراة فريقه أمام كندا في افتتاح كوبا أمريكا 2024.

الأرجنتين فازت على كندا بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما في الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، حيث أقيم اللقاء على ملعب مرسيدس بنز معقل فريق أتلانتا فالكونز لكرة القدم الأمريكية وفريق أتلانتا يونايتد.

الملعب عادة ما يكون بالعشب الصناعي، ولكن بسبب كوبا أمريكا، تم وضع سطح مؤقت من العشب الطبيعي على الأرضية، وهو ما أثر على حالته وجاهزيته.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال سكالوني عن هذا الأمر بعد المباراة:"كنا نعلم منذ سبعة أشهر أننا سنلعب هنا، وقاموا بتغيير العشب قبل يومين، لم نلعب على ملعب لائق، الأمر كان يُشبه ما حدث في السعودية، ولكن الفارق أننا لعبنا هناك على ملعب مناسب".

ولم يكن مدرب الأرجنتين هو الشخص الوحيد الذي اشتكى من الملعب، حيث تحدث كذلك المدافع كريستيان روميرو والحارس إيميليانو مارتينيز عن نفس الأمر بعد المباراة.

جدير بالذكر أن فوز الأرجنتين جعل الفريق يحتل المركز الأول بالمجموعة الأولى بـ3 نقاط، قبل أن يلعب المواجهة القادمة أمام تشيلي يوم 26 يونيو الجاري.