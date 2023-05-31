الذي يشاهد مصيبة الأهلي والنصر .. تتويج الاتحاد بعد 14 سنة "ليس الأسوأ في السعودية"

الآن.. أصبح الأهلي والنصر في مرمى نيران السخرية الجماهيرية بعد نجاة الاتحاد بلقب دوري روشن 2022-2023

مشهد انتظره الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في السعودية والوطن العربي، ذلك المتمثل في اعتلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، منصة التتويج بلقب دوري المحترفين السعودي.

الاتحاد توّج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023، بعد غياب 14 سنة كاملة؛ حيث كان آخر لقب حققه في 2008-2009؛ وهو الموسم الأول الذي طبق فيه الاحتراف بالملاعب السعودية.

لكن، غياب العميد الاتحادي 14 سنة كاملة عن منصة التتويج؛ ليس هو الفارق الزمني الأطول أو الأسوأ في تاريخ الدوري السعودي، بمختلف مسمياته.

النادي الأهلي.. الأسوأ في تاريخ الدوري السعودي

صاحب أطول "فارق زمني" للتتويج ببطولة الدوري السعودي؛ وذلك لمدة 32 سنة كاملة، من 1984 إلى 2016.

الأهلي توّج باللقب في موسم 1983-1984، برصيد 27 نقطة من 18 مباراة، وبفارق نقطتين فقط عن الاتحاد "الوصيف"، قبل أن يعود بعد 32؛ عندما حصل على بطولة 2015-2016، وبفارق 8 نقاط كاملة عن الهلال، صاحب المركز الثاني وقتها.

نادي النصر.. 19 سنة كاملة من الغياب عن المنصة

يملك النصر، ثاني أطول مدة زمنية للغياب عن منصة التتويج بلقب الدوري السعودي؛ وذلك في الفترة من 1995 إلى 2014، أي لمدة 19 سنة كاملة.

النصر توّج بلقب الدوري السعودي 1994-1995؛ بعد الفوز على الهلال في المباراة النهائية (3-1)، ليغيب طويلًا قبل أن يعود إلى منصة التتويج مجددًا، وهذه المرة بنظام الدوري النقطي 2013-2014، وبفارق نقطتين فقط عن الزعيم أيضًا.

نادي الاتحاد.. يملك رقمًا أسوأ من الـ14 سنة غياب

المثير في الأمر أن نادي الاتحاد نفسه، يملك رقمًا أسوأ من الـ14 سنة التي غاب فيها عن منصة التتويج بالدوري السعودي، قبل الحصول على لقب النسخة الحالية.

هذا الرقم الأسوأ؛ يعود للفترة الزمنية من 1982 إلى 1997، أي لمدة 15 سنة كاملة؛ وكلتا البطولتين كانتا بنظام المباراة النهائية؛ حيث فاز أمام الشباب والهلال، على التوالي.

نادي الشباب.. لم يعرف طعم التتويج بلقب الدوري 11 سنة

11 سنة كاملة احتاجها نادي الشباب؛ للتتويج بلقب الدوري السعودي مجددًا؛ بعد الغياب عن منصة التتويج.

الشباب حقق لقب دوري 1992-1993، بعد الفوز على نادي الهلال بضربات الجزاء، في المباراة النهائية؛ ليغيب 11 سنة قبل العودة في موسم 2003-2004، وبالانتصار على الاتحاد في النهائي، هذه المرة.

جدير بالذكر أن أطول فارق زمني لتتويج الهلال ببطولة الدوري السعودي، كانت لـ6 سنوات فقط، وتكررت 3 مرات؛ كما اعتلت أندية أخرى المنصة منذ زمن بعيد، ولكنها تغيب حتى الآن.