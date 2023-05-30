"يشارك في دوري أبطال أوروبا".. النادي الذي سيرحل إليه ظهير برشلونة المحبط

لم يفلح في أي تجربة إلى الآن بعد برشلونة

من المتوقع أن يكون رحيل الظهير الأمريكي سيرجينيو ديست عن صفوف برشلونة بشكل نهائي في الصيف المقبل، هذا الأمر يعني أن النادي الكتالوني عليه إيجاد نادٍ يحصل على لاعب أياكس السابق.

الظهير المعار إلى ميلان والذي لم يقدم الكثير برفقة الروسونيري، يجذب الأنظار في ألمانيا وتحديدًا من نادٍ يلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

هذا النادي هو أونيون برلين، الذي يطمح لرفع مستوى الجودة داخل تشكيلته، وقد يكون ديست حلًا مثاليًا بالنسبة له.

سيكون ذلك حلًا مثاليًا أيضًا بالنسبة لبرشلونة الذي سيتخلص من راتب ديست ويمول به إلى جانب العديد من الخطوات الأخرى مشوارًا صعبًا لإدارة البلوجرانا لحل الأزمة الاقتصادية للنادي وخصوصًا بدءًا من الصيف الجاري وموسم انتقالاته الساخن.