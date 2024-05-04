“يسير على عكازات”.. توخيل يعلن غياب نجم بايرن ميونخ عن إياب ريال مدريد!

ضربة قوية لبايرن قبل لقاء ريال مدريد المرتقب...

أرسل توماس توخيل، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، أخبار سيئة لجمهور فريقه، بشأن إصابة أحد لاعبي الفريق البافاري، قبل مواجهة ريال مدريد، المرتقبة في دوري أبطال أوروبا.

وسيحل بايرن ميونخ، ضيفًا ثقيلًا على ريال مدريد، ضمن إياب مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء القادم، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وقال توخيل في تصريحات صحفية عن إصابات لاعبي فريقه: "لقد عقدنا اجتماعًا مع الطاقم الطبي قبل المباراة، وكانوا يخبروننا أن هذا اللاعب يمكنه المشاركة لمدة 30 دقيقة، وهذا لمدة 60 دقيقة، وهذا لا يمكن أن يشارك، هذا هو الحال معنا طيلة الموسم".

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وتابع: "كان رافاييل جيريرو، يشارك لعدة دقائق استعدادًا لمباراة الأربعاء، ولكن الآن يسير على عكازات ولن يشارك، كما أننا لم نرغب في المخاطرة باستمرار إريك داير، لقد تلقى ضربة في الرأس، ولكن خاطرنا مع أوباميكانو، الذي ليس من المفترض أن يشارك لأكثر من 30 دقيقة".

وسقط بايرن ميونخ، في فخ الخسارة عصر اليوم من شتوتجارت، بثلاثة أهداف لهدف، في الجولة الـ 32 من الدوري الألماني.