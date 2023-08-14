"يسمحون للحطابين بالانتصار" .. مستشار لابورتا ينتقد التحكيم بعد تعادل برشلونة وخيتافي!

تعليق قوي من مستشار لابورتا بعد تعادل برشلونة المخيب أمام خيتافي..

انفجر إنريك ماسيب، مستشار جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، اعتراضًا على أداء الحكم سيزار سوتو جرادو خلال مباراة "البلوجرانا" أمام خيتافي في الجولة الأولى لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني.

برشلونة تعادل سلبيًا أمام خيتافي في المباراة التي أقيمت على ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز" في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد، وسط حالة كبيرة من الجدل حول أداء سوتو جرادو خلال اللقاء.

مستشار لابورتا لجأ إلى شبكات التواصل الاجتماعي للاحتجاج على أداء الحكم أمام خيتافي، مؤكدًا أن ما حدث عار على كرة القدم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكتب إنريك ماسيب عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "ما حدث عار، أولئك منا الذين يحبون كرة القدم الجيدة والترفيه يشعرون بالأسف والغضب".

وأضاف: "الوقت الحقيقي للعب يرثى له، الأخطاء السخيفة والاستفزازية مستمرة، إذا استمر الوضع على هذا النوع، فإنهم سيقتلون كرة القدم، اللاعب الجيد سيعاني والحطاب سينتصر!".

وتأتي تصريحات مستشار لابورتا بعد سلسلة من التصريحات التي أدلى بها تشافي وعدد من لاعبي برشلونة للاعتراض على التحكيم في مواجهة خيتافي، ووصف الأمر من قبل مدرب برشلونة بأنه يضر بسمعة "لا ليجا".