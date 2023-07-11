يسعى لتدمير حلم الجمهور .. تشافي قد ينتقم من الهلال بعد 4 أعوام!

هل يخطف تشافي الصفقة من نادي الهلال؟!

يمثل الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، تهديدًا حقيقيًا لأحلام جماهير الهلال، في الميركاتو الصيفي الحالي.

الهلال تعاقد في الصيف الحالي - حتى الآن -، مع قلب الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي، ومتوسط الميدان البرتغالي روبن نيفيش، بالإضافة إلى توصله لاتفاق مع النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

تشافي وفقًا للإعلامي الرياضي خافي ميجيل، طلب من جوان لابورتا، رئيس برشلونة الإسباني، ضرورة العاقد مع الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضح ميجيل عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن المدير الفني لإسباني أخبر لابورتا، بأن التعاقد مع كانسيلو، بالإضافة إلى متوسط الميدان الإسباني أوريول روميو، والنجم الأرجنتيني جيوفاني لوسيلسو، سيجعل موسم الفريق في 2023-2024 "تاريخيًا".

وبالتالي.. أصبح تشافي هيرنانديز، التهديد الحقيقي لأحلام جماهير الزعيم، التي دشنت هشتاجًا عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، خلال الساعات الماضية، باسم "كانسيلو مطلب هلالي".

ولعبت الجماهير الهلالية، دورًا كبيرًا في صفقات الهلال، خلال الصيف الحالي؛ حيث أنها أول من ضغطت للتعاقد مع نيفيش وسافيتش، وتقوم بنفس الأمر حاليًا، في صفقة الظهير البرتغالي، الذي ينشط في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

لكن.. إذا نجح تشافي، في الضغط على رئيس ناديه، وخطف كانسيلو قبل الهلال، فإنه سيكون قد انتقم من الزعيم، الذي حرمه في عام 2019، من التتويج بلقب دوري أبطال آسيا.

وقتها، فاز الهلال (6-5) على السد القطري، تحت قيادة تشافي، بنتيجة مباراتي ذهاب وإياب نصف نهائي البطولة القارية؛ ليواصل الزعيم مشواره نحو اعتلاء منصة التتويج.