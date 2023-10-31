يسرق قلوب الجماهير الأمريكية .. ميسي يكرر صورة تاريخية لأسطورة "NBA" بعد التتويج بالكرة الذهبية!

ميسي قرر تكريم أسطورة كرة السلة الأمريكية بعد تتويجه بالكرة الذهبية الثامنة في تاريخه..

قرر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي إنتر ميامي الأمريكي إعادة إحياء صورة تاريخية لواحد من أساطير دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وذلك بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته.

وعزز ميسي إرثه في تاريخ كرة القدم مساء الإثنين، بفوزه بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته بعد أن قاد منتخب بلاده إلى الفوز بلقب كأس العالم 2022، ليحقق فريق "بلاد الفضة" لقب المونديال للمرة الثالثة في تاريخه.

واحتفالًا بالفوز بالكرة الذهبية، ساعدت شركة "أديداس" الألمانية للمستلزمات الرياضية ميسي على تكريم الراحل بيل راسل أسطورة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، عبر إهدائه ثمانية خواتم ذهبية.

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وقام ميسي بلبس الخواتم التي ترمز إلى عدد مرات فوزه بالكرة الذهبية، ووضع وجهه بين يديه، لتقليد وضعية راسل الأسطورة من جلسة تصوير قام بها في عام 1996.

ويظل إرث كبطل تاريخي حجر الزاوية في تاريخ دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، تمامًا مثل ميسي في كرة القدم العالمية.

راسل كان قوة مسيطرة خلال 13 موسمًا قضاها في دوري كرة السلة الأمريكي، حيث قاد فريق بوسطن سيلتيكس إلى 11 لقبًا، ويتضمن ذلك الإنجاز الاستثنائي المتمثل في الفوز بثمانية ألقاب متتالية بين عامي 1959 و1966، مع عدم تمكن أي فريق آخر من الفوز بأكثر من ثلاث بطولات متتالية.