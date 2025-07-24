يسخر من احتفالات يامال؟ لوكاس فاسكيز يوجه رسالة إلى فينيسيوس بمناسبة عيد ميلاده

احتفالات يامال بعيد ميلاده ال18 كانت حديث العالم

تسبب تعليق ساخر من قائد ريال مدريد السابق لوكاس فاسكيز على منشور لفينيسيوس جونيور بخصوص عيد ميلاده في جدل بالإعلام الإسباني، إذ اعتبره البعض إشارة إلى احتفالات نجم برشلونة بعيد ميلاده ال18 المثير للجدل.

وشغل نجم برشلونة الشاب الجمهور والإعلام في الأيام الأخيرة بسبب احتفالاته بعيد ميلاده، إذ أقام أولًا حفلًا بحضور عائلته والمقربين، ثم آخر للأصدقاء والمشاهير وأثار اللغط بسبب اتهامات بتوظيف أقزام ودعوته فتيات بمواصفات معينة للتواجد.

بعدها بأيام، خرجت أنباء عن تنظيم نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور هو الآخر احتفالاً بعيد ميلاده ولكن في البرازيل أثناء عطلته عقب نهاية الموسم، والتي شارك نجم الملكي مشاهد منها عبر حسابه على إنستجرام.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

فازكيز الذي انتهت رحلته مع مدريد بنهاية عقده بحلول بداية هذا الشهر لم يفوت الفرصة للسخرية من البرازيلي، فكتب تعليقًا على الصور الخاصة بعطلة زميله السابق وكتب: "متى سيخرج الفيديو الخاص بحفل عيد ميلادك"، ما اعتبره البعض سخرية من يامال الذي نشر عبر حساباته فيديو يوثق فيه حفل مولده المثير للجدل.

يذكر أن فازكيز حاليًا لا يرتبط مع أي ناد، وتم ربطه بعروض من الدوري الأمريكي وأخرى من يوفنتوس وفيورنتينا، في ظل تفضيله عدم الاستمرار في الليجا احترامًا لريال مدريد.