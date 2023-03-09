يسخر من ليو؟ توماس مولر: عانينا أمام كريستيانو رونالدو أكثر من ليونيل ميسي

توماس مولر يُعيد المقارنة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وينحاز للأخير

يعتقد الألماني توماس مولر، لاعب بايرن ميونخ، أن مواجهة الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، لطالما كانت لصالحهم، وهو أمر مختلف تمامًا عن مواجهة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي الحالي، وقت كان يلعب لريال مدريد.

وفاز بايرن ميونخ، أمس الأربعاء، على باريس سان جيرمان 2-0 في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز ذهابًا 1-0 ليصعد الفريق الألماني إلى الدور ربع النهائي ويودع باريس البطولة مبكرًا.

وقال توماس بعد تأهل فريقه في تصريحات نقلها جورج هولزنر الصحافي بصحيفة كيكر الألمانية: "النتائج تسير على ما يرام دائمًا أمام ميسي في كل المستويات. على مستوى الأندية كريستيانو رونالدو كان مشكلتنا حينما كان في ريال مدريد".

لكن النجم الألماني الذي فاز بكأس العالم 2014 على حساب منتخب الأرجنتين أشاد بليو في مونديال قطر "لدي أحترام كبير لأداء ميسي في كأس العالم. أداؤه الفردي في كأس العالم كان مذهلًا. حمل الفريق على عاتقه ليس سهلًا، اللعب لفريق مثل باريس فمن الصعب لك خلق توازن بالفريق. الفرديات تساعدك على الفوز بكثير من المباريات لكنها قنبلة موقوتة".

وقاد ميسي منتخب بلاده الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 2022 في قطر ليكون اللقب الثالث للتانجو طوال تاريخهم.