يستهدف نجم إسبانيا رغم الأزمة الاقتصادية.. برشلونة يحلم بصفقة صيفية مدوية!

هل يحصل البلوجرانا على مبتغاه؟

رغم الحالة الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها برشلونة، إلا أن النادي الكتالوني طموح في سوق الانتقالات بشأن صفقة كبرى للمستقبل.

تتمثل تلك الصفقة في جناح أتلتيك بيلباو نيكو ويليامز، الدولي الإسباني البالغ من العمر 21 عامًا، والذي يعد من أهم مواهب إسبانيا والعالم.

صحيح أن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة السابق كان المهووس بالصفقة، إلا أن اهتمام برشلونة بالجناح الدولي الإسباني لم يتراجع في أعقاب رحيل تشافي وتعيين هانز فليك بدلًا له.

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فكرة برشلونة الأساسية هي الجمع بين كل من لامين يامال ونيكو ويليامز في خط هجوم واحد، جناحين سريعين يملكان العديد من الإمكانيات التي تمكن برشلونة من المنافسة.

برشلونة يدرك جيدًا كم يكلفه هذا الحلم.. 58 مليون يورو هو الرقم الذي يمكن من خلاله شراء عقد ويليامز، بعد أن تم رفع الشرط الجزائي من 50-60 مليون يورو من قبل أتلتيك بيلباو، وفقًا لحصيفة "ريليفو".