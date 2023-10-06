يستفز كلوب؟ رد صادم من جوارديولا على طلب ليفربول لإعادة مباراة توتنهام

تصريح غير متوقع من مدرب سيتي

يؤمن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بعدم وجود أي جدوى من مطالب ليفربول بإعادة مباراتهم مع توتنهام والتي خسروها بنتيجة 2/1.

مواجهة ليفربول وتوتنهام أثارت حالة من الجدل، بعد اعتراف رابطة الدوري الإنجليزي بخطأ قرار الحكم بإلغاء هدف الريدز الثاني الذي سجله لويس دياز، مما أسفر عنه موجة غضب عارمة من يورجن كلوب وجميع عشاق الفريق.

وقبل مواجهة آرسنال في البريميرليج قال جوارديولا عن رأيه في مطالب الإعادة:"لقد قلت قبل مباراة لايبزيج، لقد كان خطأ عليك تقبله وانتهى الأمر، البشر يرتكبون الأخطاء بشكل مستمر، تقنية الفيديو موجودة لتقليل الأخطاء التي يرتكبها البشر وبشكل عام أتمنى أن تتحسن الأمور".

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وعن تأثر الفريق بغياب رودري:"لقد تعاملت مع الغيابات في الماضي وأعلم ضرورة التكيف مع الوضع، روح الفريق أهم بكثير من أي تكتيك أو خطة، عندما نفتقد للاعب مثل رودري نحتاج إلى النظر للأمور بعمق بدلًا من البكاء والشكوى".

وعن الإصابات:"جون ستونز ليس جاهزًا للعب معنا ولكن ربما يكون جاهزًا للظهور في فترة التوقف مع المنتخب".

عودة كيفين دي بروينه:"أشاهده كل يوم وهو يتحسن والآن مزاجه جيد للغاية، أتمنى أن يعود بشكل أقرب من المتوقع".

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استمرار آرسنال كمنافس على لقب الدوري:"بكل تأكيد بالإضافة لليفربول، ربما سيكون علينا تحليل الوضع بعد أول 10 مباريات لذلك علينا الانتظار لرؤية ما ستفعله الفرق الكبيرة".

ويلعب سيتي أمام آرسنال بعد غد، الأحد، وهو يحتل المركز الأول بجدول الدوري الإنجليزي بـ18 نقطة بفارق نقطة عن أقرب منافسيه وهما آرسنال وتوتنهام.