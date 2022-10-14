يستعد لبرشلونة؟ مورينيو : أسماك القرش الفاشلة قادمة بقوة للدوري الأوروبي!

ربما نرى بعض كبار دوري أبطال أوروبا في النسخة الحالية من البطولة

يعلم جوزيه مورينيو مدرب روما، أنه قد ينتهي به الأمر بمواجهة برشلونة في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، لذلك قرر الاستعداد على طريقته الخاصة.

روما اكتفى بالتعادل الإيجابي 1/1 مع ريال بيتيس، أمس، الخميس، في الجولة الرابعة من المسابقة، ليصبح في مأزق من أجل عبور مرحلة دور المجموعات.

الفريق الإيطالي يأتي بالمركز الثالث بـ4 نقاط، مقابل 7 لنظيره لودوجوريتس و10 نقاط لبيتيس، ليكون بحاجة للفوز في آخر مباراتين للتأهل لمراحل خروج المغلوب، ولكن ذلك لم يمنعه من الحديث عن "أسماك القرش" الفاشلة في دوري أبطال أوروبا.

ماذا قال مورينيو عن "أسماك القرش"؟

المدرب البرتغالي ظهر في المؤتمر الصحفي بعد التعادل مع بيتيس وعلق على إمكانية فوز الفريق الإسباني بالنسخة الحالية من الدوري الأوروبي.

وقال مورينيو:"أراهم مرشحين للفوز بالمسابقة، لكن أسماك القرش الفاشلة في دوري الأبطال ستصل بقوة وسيكون الأمر ممتعًا".

وأضاف:"نريد أن نحقق المركز الثاني ونتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب، ولكن لو أنهينا المجموعة بالمركز الثالث سنذهب إلى دوري المؤتمر لمحاولة الاحتفاظ بالبطولة".

من يذهب إلى الدوري الأوروبي؟

قاعدة دوري أبطال أوروبا تنص على ذهاب الفرق التي احتلت المركز الثالث في دور المجموعات إلى الدوري الأوروبي، وهو الأمر الذي قد يجعلنا نرى العديد من الكبار في المسابقة.

برشلونة يأتي في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة بـ4 نقاط قبل مباراتين على نهاية المرحلة، بفارق 3 نقاط عن إنتر صاحب المركز الثاني، بينما ضمن بايرن ميونخ التأهل بـ12 نقطة.

أياكس كذلك يحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى، وميلان يأتي رابعًا في المجموعة الخامسة، ويأتي يوفنتوس بالمركز الثالث أيضًا بالمجموعة الثامنة ونفس الأمر لإشبيلية في السابعة.