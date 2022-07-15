يستطيع شراء النادي .. فريق درجة ثانية سعودي ينفي تفاوضه مع رونالدو!

سخرية من النادي السعودي بسبب رونالدو

خرجت بعض الأخبار خلال الفترة الماضية، عن تلقي البرتغالي كريستيانو رونالدو عرضًا مغريًا من الدوري السعودي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لينفي نادي الكوكب الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية السعودي، التفاوض معه!

كيف علق الكوكب على صفقة رونالدو؟

نشر الحساب الرسمي لنادي الكوكب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها عن عدم تفاوض النادي مع كريستيانو رونالدو من أجل ضمه.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "لا صحة للأخبار الصحفية التي تربط الكوكب واللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، اللاعب خارج حسابتنا تمامًا".

تغريدة الكوكب نالت سخرية المتابعين، حيث أكد أحد المتابعين على أن رونالدو يستطيع شراء النادي بالكامل!

بيان :

لا صحة للأخبار الصحفية التي تربط بين الكوكب واللاعب البرتغالي #رونالدو كريستيانو @Cristiano

اللاعب خارج حساباتنا تماما #الكوكب_فخر_الخرج pic.twitter.com/hpAO99TFKr — نادي الكوكب السعودي (@alkawkabfc) July 14, 2022

ما هي تفاصيل العرض السعودي لضم رونالدو؟

حسب النسخة البرتغالية من شبكة "CNN" الإخبارية، فإن رونالدو تلقى عرضًا هائلًا للعب في المملكة العربية السعودية.

وحسب التقرير، فإن النادي السعودي، الذي لم يتم الكشف عن هويته، سيقدم 30 مليون يورو إلى مانشستر يونايتد للتخلي عن البرتغالي.

بينما سيحصل رونالدو على 250 مليون يورو مقسمة على موسمين هي مدة العقد المفترض مع النادي السعودي، فيما سيحصل وكيل البرتغالي على 20 مليون يورو للتوسط في الصفقة. "اقرأ التفاصيل"

اقرأ أيضًا ..

300 مليون يورو .. عرض خيالي لإقناع رونالدو باللعب في السعودية!

رونالدو يكسر حالة الصمت ويثير الجدل بين جماهير مانشستر يونايتد

برشلونة لدي يونج: حان وقت الرحيل!