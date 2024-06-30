يستخدم تكتيك كامافينجا .. ريال مدريد يضع كالافيوري بديلًا لصفقة ليني يورو!

هل ينجح ريال مدريد في التعاقد مع ليني يورو؟

بعد رحيل ناتشو فيرنانديز إلى القادسية السعودي، يُحاول ريال مدريد أن يتعاقد مع مدافع آخر لتدعيم صفوفه، حيث وضع الفرنسي ليني يورو لاعب ليل وصاحب الـ18 عامًا كهدف رئيسي خلال صيف 2024.

ورصد ريال مدريد 40 مليون يورو من أجل التعاقد مع يورو من ليل، ولكن النادي الفرنسي يُريد الحصول على 70 مليون يورو، وهو ما يُعطل الصفقة حاليًا.

وكشفت صحيفة "AS" الإسبانية، عن أن ريال مدريد وضع الإيطالي ريكاردو كالافيوري مدافع إيطاليا وبولونيا، كلاعب بديل حال فشل التعاقد مع يورو، حيث يحظى بمنافسة من جانب يوفنتوس وليفربول وغيرهم من الأندية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويستخدم ريال مدريد ورقة كالافيوري من أجل الضغط على ليل للتعاقد مع ليني يورو، حيث مبلغ 40 مليون يورو كفيل لحسم صفقة المدافع الإيطالي.

طريقة تعامل ريال مدريد مع ليل هي نفس طريقته مع نادي رين حينما تعاقد مع إدواردو كامافينجا، حيث وجد النادي الإسباني منافسة من جانب باريس سان جيرمان، ولكن تم حسمها لصالح الفريق الملكي بمبلغ 31 مليون يورو، بالإضافة إلى 15 مليون يورو أخرى في المتغيرات.