"يستحق عقوبة رونالدو!".. سقوط ماني أمام الفيحاء يثير سخرية المريسل

ماذا يحدث في مباراة النصر والفيحاء؟

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أثارت لقطة سقوط السنغالي ساديو ماني، مهاجم فريق الكرة بنادي النصر، في منطقة جزاء الفيحاء، سخرية الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل الذي طالب بإيقاف اللاعب.

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ويقود ماني هجوم النصر في مباراة الفيحاء، المقامة على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي، في ظل غياب القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو، للإيقاف، إثر تلقيه بطاقة حمراء في لقاء الهلال، في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وفي الدقيقة 12، تعرض ساديو ماني للسقوط داخل منطقة جزاء النصر، بداعي الدفع من مدافع الفيحاء حسين الشويش، قبل أن يقرر الحكم محمد الحربي استئناف اللعب دون احتساب ركلة جزاء.

وعلق المريسل على تلك اللقطة، عبر منصة (إكس)، قائلًا "فاول على ساديو ماني و ارى ان الحكم ممكن يمنحه بطاقة حمراء و يكتب فيه تقرير و ربما ايقافه مباراتين من لجنة الانضباط"

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وكان حكم مباراة النصر والهلال في كأس السوبر، محمد الهويش، قد دوّن في تقرير المباراة، مخالفة السلوك المشين على اللاعب كريستيانو رونالدو، بداعي ضرب مدافع الهلال علي البليهي دون كرة، ليصبح اللاعب مهددًا بالإيقاف مباراتين وغرامة 20 ألف ريال، بينما طالبت لجنة الانضباط بإفادة من النصر حول سلوك رونالدو، ليعلق النادي بأن البرتغالي لا يستحق بطاقة حمراء، وأنه كان يحاول الإسراع باللعب، فيما أصدرت لجنة الانضباط قرارات، بالأمس (الخميس)، دون تحديد عقوبة لرونالدو، ليكتفي بإيقاف اللاعب مباراة واحدة للطرد.

SHAHID