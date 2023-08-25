ربما يكون الوحيد الذي لم ينتقد سلوك رئيس الاتحاد الإسباني

سبح مدرب باريس سان جيرمان الحالي ومنتخب إسبانيا السابق لويس إنريكي عكس التيار فيما يتعلق بقضية "قبلة" رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس للاعبة "لا روخا" جيني هيرموسو.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه باريس سان جيرمان ضد لانس في الدوري الفرنسي: "أعتقد أن روبياليس قام بأداء جيد للغاية في رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم".

وأضاف إنريكي: "لابد من ذكر أيضًا أن روبياليس اعترف بأخطائه، لذا فرأيي حيال الأمر برمته ليس مهمًا".

ربما يفتح إنريكي النار على نفسه، لأن روبياليس يبدو على أعتاب تقديم استقالته الرسمية من رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم نظير السلوك الذي وصفه العديد من المتابعين المعنيين والأندية الرياضية بـ"السلوك غير اللائق".