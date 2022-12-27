يسابق الزمن لإثبات سلامة موقفه .. جديد قضية المولد والمنشطات

لاعب الشباب ينتظر تحديد مصيره من قبل كاس

ينتظر فهد المولد؛ لاعب الشباب السعودي، على أحر من الجمر موقفه من قبل المحكمة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، بعد أن أعادت القضية من جديد بعدما كانت قد أُغلقت من قبل اللجنة السعودية.

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Shahid

اللاعب كان قد تم إيقافه لمدة عام ونصف في مايو الماضي، بقرار من اللجنة السعودية، لكن في أغسطس الماضي، تقرر الاكتفاء بمدة الإيقاف التي قضاها، بعد تقديمه لأدلة تثبت اضطراره لتناول بعض الأدوية التي تحتوي على مواد محظورة رياضيًا، لمعاناته من مرض وراثي.

لكن في نوفمبر الماضي، وادا قررت تقديم استئناف على قرار رفع الإيقاف عنه من قبل اللجنة السعودية لمكافحة المنشطات أمام المحكمة الدولية الرياضية "كاس".

ووفقًا لصحيفة "عكاظ" فإن كاس ستحدد خلال أيام قليلة موعد جلسة الاستئناف التي تقدمت بها وادا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفهد الأسمر كان يسابق الزمن خلال الفترة الماضية من أجل استكمال الإجراءات القانونية مع محاميه، والتي تؤكد سلامة موقفه.

يذكر أن المولد كان ضمن قائمة السعودية المستدعاة للمشاركة في كأس العالم قطر 2022، لكن تم استبعاده بعدها، خوفًا من الوقوع في خطأ قانوني بعد وصول خطاب وادا.