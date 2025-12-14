يزن النعيمات .. كابوس "الإصابة" الذي قد يبدأ حلمًا جديدًا في منتخب الأردن أمام السعودية

تألمنا جميعًا لإصابة يزن نعيمات، نجم منتخب الأردن، خلال الدقائق الأولى من مواجهة العراق، وخاصة بعد اتضاح مدى خطورة الإصابة ووجود احتمالات كبيرة لغيابه عن نهائيات كأس العالم 2026، لكن ذلك الكابوس قد يكون سبب ميلاد حلم جديد في منتخب النشامى .. حلم قد يبدأ من المواجهة القادمة الحاسمة مع المنتخب السعودي في نصف نهائي كأس العرب فيفا 2025.

بالحديث عن النعيمات أولًا .. حلم النجم صاحب الـ26 عامًا بدأ أيضًا في كأس العرب قبل 4 سنوات، حيث كان نجمه قد بدأ يظهر في الأردن قبل ذلك بعامين تقريبًا، إلا أن الانفجار الهائل في النجومية والشعبية حدث في الملاعب القطرية، وهو ما قاده للانتقال إلى الدوري القطري ليُصبح أحد نجومه الكبار.

النعيمات تخطى الحدود مع منتخب الأردن، فقد ساهم في الوصول لنهائي كأس آسيا ومن ثم التأهل لنهائيات كأس العالم 2026، ولكن حلم الظهور مع النشامى في المونديال تحول في لحظات إلى كابوس مرعب أحزن وآلم جميع المتابعين العرب، سواء من الأردن أو غيرها، إلا أن كأس العرب نفسها حملت حلمًا جديدًا للأردنيين قد يُعوضهم قليلًا عما حدث مع النعيمات .. حلم بعنوان عودة الفاخوري!

عودة الفاخوري، صاحب الـ20 عامًا، أصبح بين ليلة وضُحاها حلم النشامى الجديد المتمرد على كابوس النعيمات، حيث بات البديل الأول له في المنتخب والمتوقع أن يلعب أمام المنتخب السعودي في مواجهة نصف النهائي يوم غدٍ الإثنين.

الفاخوري، ابن إربد، يسير تقريبًا على نهج النعيمات، فقد بدأ يلفت الأنظار مع منتخبات الشباب الأردنية، قبل أن يخطف نادي الحسين إربد توقيعه على عقد يمتد لـ3 سنوات خلال صيف 2024، ورغم أنه لم يُساهم في فوز الفريق بالدوري الأردني خلال الموسم الماضي، إذ لم يلعب سوى 6 دقائق فقط مع الفريق الأول في الدوري الأردني، لكن تألقه مع منتخبات الشباب جعله اسمه حاضرًا دومًا.

مُنح الفاخوري الفرصة هذا الموسم ليلعب مع الفريق الأول لناديه، حيث لعب 9 مباريات في الدوري الأردني، وقد بدأها جميعًا، وسجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفًا واحدًا، فيما لعب 5 مباريات أخرى في دوري أبطال آسيا 2 لكن لم يترك أي بصمة تهديفية خلالها.

ينشط اللاعب الشاب في خانة الجناح الأيسر، لكنه يستطيع اللعب للخلف قليلًا في طريقة لعب 3-5-2، وفي وسط الملعب ويؤدي كذلك دور المهاجم المتحرك، يمتاز بالمهارة الشديدة والقدرة على الانطلاق والمراوغة بالكرة خاصة في المساحات الواسعة، لديه لمسة أخيرة جيدة جدًا لكنها إحدى الأمور التي تحتاج للتحسين والتطوير من جانبه.

الأهم من ذلك كله هو تمتع اللاعب بشخصية قوية جريئة شجاعة، إذ لم يُظهر أي خوف خلال مواجهتي مصر والعراق في كأس العرب، بل استغل الفرصة جيدًا وأكد أنه يستحق أن يكون خليفة يزن النعيمات الأول في المباريات القادمة.

كابوس إصابة النعيمات قد يكون بداية حلم الفاخوري الكبير وهو الظهور مع النشامى أساسيًا في مونديال أمريكا وكندا والمكسيك، ومباراة السعودية ستكون مسرحه الأول للإعلان عن قدرته خوض ذلك التحدي، إذ ستكون مباراة صعبة وحاسمة أمام خصم كبير وعنيد، ولذا هي اختبار لشخصيته وعقليته قبل أن تكون لإمكانياته الفنية والبدنية المعروفة للجميع بالفعل والتي تحظى بثقة المدرب جمال سلامي.

ظهور الفاخوري بالمستوى المطلوب خلال مواجهة السعودية ولعبه دورًا حاسمًا في فوز بلاده، لو حدث، سيكون دون شك الخطوة الأولى لتحقيق حلمه بالظهور في المونديال، وقد يكون ذلك تعويضًا مناسبًا الشعب الأردني عن تلك الإصابة المروعة التي أصابت نجمهم الأبرز بعد موسى التعمري.