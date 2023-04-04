يريد حرمانه من دوري أبطال أوروبا.. "يويفا" يستعجل معاقبة برشلونة!

هل الاتحاد القاري منحاز في تلك القضية؟

سيستعجل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إجراءات تحقيقه مع برشلونة من أجل الوقوف الفعل على مدى ضلوعه في منح رشاوى لإنريكيز نيجريرا الرئيس السابق للجنة الحكام الإسبانية.

يأتي هذا بهدف عدم تعطيل أي إجراء من شأنه عقوبة برشلونة من اللعب في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل، واستباقًا لأي خطوة من برشلونة.

وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن "يويفا" لن يؤجل قراره الأخير بشأن برشلونة لما بعد يونيو القادم، سيكون شهر يونيو الموعد الأقصى لتوضيح كل شيء.

وأفادت الصحيفة بأن المفتشين جان صمويل لوبا وميرجام كولر، وهما المختاران من قبل لجنة الأخلاقيات والانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للتحقيق في انتهاك برشلونة المحتمل لإطاره القانوني في قضية نيجريرا، سوف يباشران عملهما بأقصى سرعة.

الهدف هو أنه في حالة وجود عقوبة، يتم منح الوقت عادة لمحكمة التحكيم الرياضي (CAS) من أجل تعليق العقوبة المحتملة احترازيًا، بما قد يسمح لبرشلونة بالمشاركة اعتياديًا في البطولات الأوروبية 2023-2024 حتى لو تم إثبات إدانته في قضية نيجريرا.