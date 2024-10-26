يريد تخطي التاريخ السلبي لمدربي برشلونة.. فليك يعرف جيدًا كيف يهزم ريال مدريد!

المدرب الألماني يريد الظهور بأفضل شكل في أول كلاسيكو له

يعرف الألماني هانزي فليك جيدًا كيفية هزيمة ريال مدريد، وصحيح أنه لم يستطع فعل ذلك كمدرب إلى الآن، إلا أنه فعل ذلك كلاعب من قبل.

كان ذلك مع بايرن ميونخ في ربع نهائي الكأس الأوروبية "دوري أبطال أوروبا حاليًا" عام 1988، وحينها نجح فليك في الفوز رفقة زملائه في بايرن على ريال مدريد 3-2 في المانيا في مباراة تحصل فيها على بطاقة صفراء في الدقيقة 57.

بعد ذلك في العودة على ملعب سانتياجو برنابيو، فاز ريال مدريد على هانزي فليك وزملائه بنتيجة هدفين نظيفين، وهذا هو الجزء الذي قد يسبب التشاؤم لفليك قبل مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني.

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ولعب فليك بخلاف بايرن ميونخ لأندية "كولن وساندوهاوسن وبامينتال" ولم يحظ بمسيرة جيدة كلاعب واضطر للاعتزال مبكرًا بسبب الإصابات، لكن واقعه التدريبي بالتأكيد كان أكثر نجاحًا.

المدرب الألماني يقود برشلونة لتقديم عروض رائعة، منها تصدره للدوري الإسباني، وآخرها كان الفوز على بايرن ميونخ بالذات في دوري أبطال أوروبا 4-1.

سيكون على فليك أن يتخطى تاريخًا مخيبًا للآمال لآخر 5 مدربين لبرشلونة دخلوا مباراة الكلاسيكو الأولى لهم أمام ريال مدريد، فقد هزم كل من تشافي هيرنانديز ورونالد كومان وكيكي سيتيين وإرنستو فالفيردي ولويس إنريكي في مباراتهم الأولى بالكلاسيكو أمام ريال مدريد.