"يريد تأمين مستقبله" .. وكيل نجم بنفيكا يغازل الهلال

رسالة غير مباشرة تشير إلى صفقة الهلال "المحتملة"

بشكل غير مباشر، قام وكيل أعمال أحد أبرز نجوم نادي بنفيكا البرتغالي، بالتلميح إلى إمكانية انتقال اللاعب، إلى فريق الهلال، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

جماهير الهلال تترقب الإعلان عن الصفقة الأولى؛ خاصة بعد ضياع حلم التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي فضل الانضمام إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي.

ونقلت صحيفة "ريكورد"، عن وكيل أعمال النجم البرتغالي رافا سيلفا، صانع ألعاب نادي بنفيكا، تأكيده على أن اللاعب، يبحث عن تأمين مستقبله الآن؛ بعد أن وصل إلى سن الـ30 عامًا.

وكشف وكيل سيلفا، عن أنه أخبر مسؤولي العملاق البرتغالي، بكافة مطالب اللاعب؛ قائلًا: "هم الآن على دراية بكل ما يدور حول اللاعب.. وعليهم أن يقرروا سريعًا، خاصة أن اللاعب يملك عقد حتى 30 يونيو 2024".

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه التصريحات، تأتي بعد ساعات قليلة من تلقي اللاعب، عرضًا مغريًا من دوري روشن السعودي للمحترفين - دون ذكر اسم النادي -؛ إلا أنه يرجح أن يكون من الزعيم، خاصة أن بعض التقارير المحلية، ربطت بين الهلال واللاعب في وقتٍ سابق.

جدير بالذكر أن رافا سيلفا، الذي يجيد أيضًا في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، سجل 14 هدفًا وصنع 13 آخرين، خلال 47 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، في موسم 2022-2023.