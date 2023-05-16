يريد الفوز بكل شيء .. هالاند يدخل في مسابقة للحصول على قميص زميله السابق!

هالاند يريد ذكرى من نادي بوروسيا دورتموند!

ذكرت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن إرلينج هالاند نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، قد دخل في مسابقة للفوز بقميص موقع لأحد زملائه السابقين.

ويقدم هالاند، موسمًا تاريخيًا مع مانشستر سيتي حيث سجل 36 هدفًا في أول موسم له بالدوري الإنجليزي الممتاز وفي طريقه للفوز بالحذاء الذهبي للبطولة هذا الموسم.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" فإن هالاند يريد أن يفوز بكل شيء هذا الموسم، ويحاول الحصول على قميص من أحد زملائه القدامى في فريق بوروسيا دورتموند.

ولعب هالاند، البالغ من العمر 22 عامًا مع رافاييل جيريرو، في بوروسيا دورتموند ومن الواضح أنه لا يزال يفكر كثيرًا فيه ويريد تذكار منه.

وقدم اللاعب جيريرو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قميصه هدية ولكن يجب على المشجعين متابعة صفحته وصفحة النادي على الموقع ووضع علامة على صديقين في التعليقات، ليقوم هالاند، بما طلبه جيريرو، وسيتم الإعلان عن الفائز الأسبوع المقبل.

وتسبب تصرف هالاند، في سخرية الجمهور حيث كتب أحد المعجبين: "لماذا يحاول هالاند الفوز بقميص جيريرو الموقع ؟"، وعلق آخر: "يريد أن يفوز بكل شيء".