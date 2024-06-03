"يريد الترشح لكن هذا الرجل قد يتسبب في رحيله من الهلال!" .. تسريبات مثيرة عن فهد بن نافل

كيف يفكر فهد بن نافل؟..

أثار الإعلامي سعود الصرامي، الجدل في الشارع الرياضي السعودي؛ بشأن مستقبل فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال "غير الربحية".

ابن نافل رفض بعد نهاية الموسم الرياضي 2023-2024، تأكيد ترشحه في انتخابات الهلال من عدمه؛ وسط تضارب في الأنباء، بشأن هذا الأمر.

ووفقًا للصرامي عبر إذاعة "العربية FM"، لا يُمانع ابن نافل في الترشح لرئاسة شركة الهلال "غير الربحية"، في صيف العام الحالي؛ خاصة مع النجاحات الكبيرة التي حققها، في السنوات الماضية.

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لكن.. الإعلامي الرياضي أكد على أن الإسباني ستيف كالزادا، الرئيس التنفيذي لنادي الهلال، قد يكون السبب في "منع" ابن نافل، من الترشح في الانتخابات.

وقال سعود الصرامي: "تملك إدارة شركة الهلال (غير الربحية)، بقيادة الرئيس فهد بن نافل، صلاحيات كبيرة للغاية، في اتخاذ القرارات الفنية".

وكشف الصرامي، عن أن كالزادا يطالب بأخذ هذه الصلاحيات من الإدارة (غير الربحية)، بناءً على اللوائح الجديدة بعد الخصخصة، والتي تمنح الرئيس التنفيذي، سلطات واسعة.

وشدد الصرامي، على أن هذا الأمر لا يعجب ابن نافل، الذي إذا وجد نفسه لا يملك نفس الصلاحيات، التي كان يتمتع بها سابقًا، سيرحل عن النادي، ويفتح المجال لبعض الشخصيات الأخرى؛ من أجل الترشح في الانتخابات.