"يريد التخلص منه بأي شكل" .. النصر يدفع أموالًا لفريق بيتي مارتينيز الجديد

قرار حاسم من نادي النصر في مستقبل بيتي مارتينيز

اتخذ نادي النصر، قرارًا هامًا في مستقبل النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

بيتي يغيب عن النصر منذ مارس الماضي؛ بسبب خضوعه لعملية إعادة بناء الرباط الصليبي؛ حيث من المقرر أن يعود إلى الملاعب بشكل رسمي، في سبتمبر القادم.

صحيفة "الرياضية" من ناحيتها، أعلنت استدعاء الإدارة النصراوية، لوكيل أعمال بيتي؛ لمناقشته في إمكانية خروج بيتي، على سبيل الإعارة، خلال الموسم الرياضي الجديد.

وكشفت الصحيفة، عن أن العالمي، سيعرض إمكانية التكفل بجزء من راتب اللاعب، خلال فترة الإعارة؛ لصعوبة تحمّل أي نادٍ، المبلغ بالكامل، والذي يُقدر بـ4.5 ملايين دولار.

بيتي مارتينيز البالغ من العمر 30 سنة، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في صيف عام 2020، قادمًا من أتلانتا الأمريكي؛ حيث سجل 13 هدفًا وصنع 10 آخرين في 58 مباراة رسمية.