"يريدون قطع رأسي" .. ديمبيلي يخبر تشافي بسبب رحيله عن برشلونة

أسباب عثمان ديمبيلي للرحيل عن برشلونة

بالنسبة للأسطورة تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، كان الجناح الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي؛ هو أساس المشروع الجديد، للفريق الأول لكرة القدم.

لكن.. ديمبيلي فاجأ تشافي والعالم أجمع، عندما قرر الرحيل عن برشلونة، وقبول عرض نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في الصيف الحالي؛ وسط غموض كبير حول الأسباب، التي دفعته لذلك.

صحيفة "آس" الإسبانية الشهيرة كشف من ناحيتها، مساء اليوم الخميس، عن كواليس الاجتماع الذي أخبر فيه النجم الفرنسي، مدرب النادي الإسباني، بقرار الرحيل.

ديمبيلي قدّم الشكر إلى تشافي هيرنانديز، على الاهتمام به، طوال الفترة الماضية، وإعادته إلى التألق من جديد؛ إلا أنه أكد على أن قرار رحيله، يأتي بسبب بيئة النادي.

وقال عثمان لـ"تشافي": "هناك أشخاص في النادي، يريدون قطع رأس.. لقد سلموني للموت"، نافيًا أن يكون المال، وراء قراره المفاجئ، على الرغم من اعترافه بأنه سيحصل على 3 أضعاف ما يتقاضاه مع برشلونة.

وحسب الصحيفة، لم ينس عثمان ديمبيلي، محاولات بعض إداريي برشلونة، بإبعاده عن مباريات الفريق، وإجلاسه في المدرجات، عندما كانت هناك مشاكل متعلقة بتجديد عقده الأخير.

وأشارت الصحيفة، إلى أن حجج ديمبيلي، التي ذكرها خلال الاجتماع، لم تقنع تشافي، الذي غادر وهو يشعر بخيبة أمل كبيرة من النجم الفرنسي.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان أخبر برشلونة، بأنه سيُفعل الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والذي يُقدر بـ50 مليون يورو، وسط تضارب في الأنباء بشأن نسبة اللاعب من هذا المبلغ.