كورونا يُهاجم الأهلي والاتحاد ويحرمهما من نجميهما أمام الشباب والفيصلي

مباريات مهمة وغياب مؤثر

يستعد عملاقا مدينة جدة لمباراتين من العيار الثقيل في الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي مساء اليوم، وقد تعرضا يوم أمس لضربة قوية تمثلت في تأكد غياب نجميهما عن المباراتين لإصابتهما بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

الأهلي صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي بـ9 نقاط يستضيف الشباب المتصدر بفارق نقطة واحدة مع الهلال على ملعبه "الجوهرة المشعة"، وقد أكدت مختلف التقارير الصحفية مساء أمس إصابة صانع ألعابه إدريس فتوحي بفيورس كورونا.

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اللاعب المغربي صاحب الأداء المميز هذا الموسم دخل بالفعل العزل الصحي بعدما أظهرت نتيجة المسحة الطبية التي أجراها لاعبو الفريق جميعًا إصابته بفيروس كورونا، وذلك نتيجة مخالطته لوكيل أعماله المصاب بالفيروس.

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ومن المتوقع أن يعتمد المدرب فلادان ميلويفيتش على عبد الرحمن غريب لتعويض فتوحي في صناعة اللعب وخلف المهاجم عمر السومة.

الاتحاد من جانب آخر سيحل ضيفًا على الفيصلي في المجمعة، وقد أعلن يوم أمس عن انضمام نجمه كريم الأحمدي لقائمة المصابين بفيروس كورونا الجديد وتأكد غيابه عن المباراة.

ويُفاضل المدرب فابيو كاريلي بين الثنائي عبد الإله المالكي وعلي الأسمري لتعويض الأحمدي في مباراة اليوم الصعبة.