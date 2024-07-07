"هل يرفض مانشستر سيتي ويقبل نوتنجهام؟".. تعليق مثير على موقف محمد صلاح من عروض الهلال والاتحاد!

مفاجأة حول مفاوضات الهلال والاتحاد مع محمد صلاح..

أثار الإعلامي الرياضي عادل بابكير، جدلًا حول تفاصيل جديدة بشأن العروض المُقدمة من أندية دوري روشن السعودي، من أجل التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق الكرة بنادي ليفربول الإنجليزي، خلال موسم الميركاتو الصيفي الماضي.

الجناح المصري الذي سجل 211 هدف وصنع 89 تمريرة حاسمة في 349 مباراة بقميص ليفربول، كان أحد الأهداف المطلوبة من نادي الاتحاد، في الانتقالات الصيفية الماضية، وفق ما أكده أنمار الحائلي، رئيس النادي السابق، والذي أكد أيضًا أن برنامج الاستقطاب رفض عدة طلبات للنادي في الميركاتو الصيفي، برفقة صلاح، مثل ماركينيوس وسيرخيو راموس، لعدم توفر الميزانية المتاحة لذلك.

وقال بابكير، عبر برنامج "ركلة حرة" على منصة (إكس)، تويتر سابقًا، أن الهلال فاوض محمد صلاح قبل الاتحاد، في الميركاتو الصيفي الماضي، مضيفًا أن الهلال دخل في مفاوضات مع الجناح المصري، في أواخر مايو، بينما بدأ الاتحاد مفاوضاته في 21 يونيو 2023، وفق ما أكده أحد الشخصيات الاعتبارية المسؤولة في الشارع الرياضي إليه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف بابكير أن محمد صلاح رفض العرض الهلالي ووافق على الاتحاد، ليعلّق الناقد الرياضي بندر الرزيحان على رسالة بابكير، نافيًا أن يكون صلاح قد اتخذ هذا القرار، قائلًا "هل يُعقل لأي لاعب عالمي أن يرفض مانشستر سيتي ويقبل نوتنجهام؟"

وتابع "الاتحاد فريق كبير، ولكنه لا يُقارن بالهلال. الهلال هو الأفضل وفي آخر 10 سنوات فاز بالآسيوية مرتين واحتل الوصافة 3 مرات، حتى وإن كان الحديث حول موسم الانتقالات الماضي".

ويرتبط محمد صلاح بعقد مع ليفربول حتى صيف 2025، فيما أكدت آخر التقارير بأن النادي الإنجليزي تطالب نجمها المصري بتجديد عقده، في ظل وجود جهاز فني جديد بقيادة الهولندي آرني سلوت.