يرفض المخاطرة ببيدري.. تشافي يدفع بنجم شباب برشلونة أمام باريس

تغييرات في تشكيل برشلونة أمام باريس سان جيرمان...

يستعد برشلونة، لخوض مباراة هامة أمام باريس سان جيرمان، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وستأمل كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز، مواصلة انتصاراتها وخطف بطاقة التأهل لنصف النهائي.

وكانت مباراة الذهاب، قد انتهت بفوز الفريق الكتالوني، على باريس سان جيرمان، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الفريق الفرنسي.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن تشافي لم يقرر إجراء أي تغييرات في الخط الخلفي لفريقه أو حراسة المرمى، إذ سيعتمد على تير شتيجن في حراسة المرمى، وفي قلبي الدفاع سيكون رونالدو أراخو، وكوبارسي، وفي الظهير الأيمن جول كوندي، والظهير الأيسر جواو كانسيلو.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن تشافي سيعتمد على فيرمين لوبيز في وسط الملعب، بدلًا من بيدري، خوفًا من تعرضه لانتكاسه، لذا سيكون ورقة احتياطية، وبجوار لوبيز سيلعب جوندوجان، وفرينكي دي يونج.

وفي الخط الأمامي سيلعب روبرت ليفاندوفسكي، وسيكون جواو فيليكس، ولامين يامال، هما أجنحة برشلونة في اللقاء المرتقب.