سيرحل قريبًا عن مانشستر سيتي .. صفقة مبابي تتحكم في مصير هالاند!

إلى أين يذهب النجم النرويجي؟

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، التعاقد بشكل رسمي مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، ولكن ماذا يعني ذلك لإرلينج هالاند؟

مبابي كان الهدف الرئيسي لريال لأكثر من سبع سنوات، ولكن هالاند ظهر أكثر من مرة ضمن الخيارات المحتملة لرئيس النادي فلورنتينو بيريز، كما انتشرت بعض التكهنات حول شرط جزائي في عقد النرويجي مع مانشستر سيتي، يسمح له بالانتقال إلى العملاق المدريدي.

صحيفة "as" الإسبانية قالت إن هالاند يتطلع إلى الرحيل عن سيتي في عام 2025، ولكن فرص وصوله إلى ريال أصبحت شبه مستحيلة بسبب صفقة مبابي.

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الأمر يعود في المقام الأول إلى أسباب مالية، لصعوبة الجمع بين مبابي وهالاند في هيكل أجور الفريق، لأن راتب النرويجي قد يقترب أو يساوي ما سيحصل عليه الفرنسي الذي أصبح بالفعل الأعلى أجرًا بالنادي.

وعلاوة على ذلك، ذكر التقرير أن هالاند يحصل على 100% من حقوق صورته، وهو الأمر الذي لن يسمح به ريال مدريد تحت أي ظروف، وكان محل نقاش كبير في انتقال مبابي، وتم حل الأمر في النهاية مع اللاعب.