يرحل قبل ديربي الهلال؟ .. رودي جارسيا يهز الوسط النصراوي

النصر ابتعد عن الصدارة بفارق ثلاث نقاط بالتعادل أمام الفيحاء مع بقاء سبع جولات فقط على نهاية الموسم

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أكثر ما يخشاه مسؤولو نادي النصر السعودي حاليًا هو ضياع لقب دوري روشن، في وجود نجم بحجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما خسر لقب كأس السوبر في يناير الماضي.

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العالمي تعثر بالتعادل في المباراة الأخيرة أمام الفيحاء سلبيًا، ضمن الجولة الـ23، ليوسع الفارق بينه وبين الاتحاد؛ صاحب الصدارة، لثلاث نقاط.

ووفقًا لصحيفة "عكاظ" فإن إدارة مسلي آل معمر قرر الاستغناء عن خدمات الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني للفريق، خوفًا من فقدان مزيد من النقاط مع بقاء سبع جولات على نهاية الموسم.

لكن في الوقت نفسه، ينفي الصحفي النصراوي إبراهيم العتيق هذه الأنباء، مؤكدًا أن جارسيا لم تتم إقالته بعد، مطمئنًا جمهور العالمي أن النادي في يدٍ أمينة مع الرمز خالد بن فهد.

يذكر أن النصر يلتقي في المباراة المقبلة مع الهلال في ديربي الرياض، ضمن الجولة الـ24 من دوري روشن، ويدخل اللقاء محتلًا الوصافة برصيد 53 نقطة، فيما يحل الزعيم في المركز الرابع بـ46 نقطة.

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