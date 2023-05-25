ماذا يخطط ميسي؟ اجتماع للأرجنتيني مع قادة برشلونة في باريس!

جلسة جديدة بين ليونيل ميسي وقادة برشلونة في باريس

لم تنقطع صلة الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، ببرشلونة فعلاقته بنجوم وقادة الفريق مستمرة مع زيارات عائلية كانت آخرها قبل أسبوع.

وغادر ميسي برشلونة قبل عامين بسبب عدم قدرة النادي على تجديد عقده لينتقل إلى باريس سان جيرمان الذي ينتهي تعاقده معهم بنهاية الموسم الحالي.

والتقى ليو وزوجته بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" مع قادة برشلونة سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وسيرجي روبرتو وزوجاتهم في باريس قبل أسبوع.

واستغل ثلاثي برشلونة الراحة التي منحها لهم مدربهم تشافي هيرنانديز عقب التتويج بالدوري ليسافروا إلى باريس ويلتقوا بميسي.

وبحسب الصحيفة فإن الحديث تطرق لإمكانية عودة ميسي إلى برشلونة وكان رد الأخير عليهم أنه لم يتلق أي عرض رسمي من برشلونة بعد، وربما ما يعطل عرض برشلونة انتظار الموافقة النهائية على خطته المالية من الليجا لإمكانية استعادة ليو.

المُلاحظ أن بعد الجلسة التي عقدت بين اللاعبين أعلن جوردي ألبا وبشكل مفاجئ رحيله عن برشلونة؛ ليربط البعض بين رحيله المفاجئ وقبله إعلان بوسكيتس الرحيل بنهاية الموسم عن برشلونة وبين صعوبة عودة ليو إلى كتالونيا مع تلقيه عرضًا خياليًا من السعودية.