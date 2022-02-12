"يخاف من القطط".. نجم منتخب فرنسا يفضح عثمان ديمبيلي!

سر طريف عن نجم الديوك

تحدث راندال كولو مواني لاعب منتخب فرنسا وأينتراخت فرانكفورت الألماني عن العديد من الأشياء خلال مؤتمر صحفي حول مباراة فرنسا المقبلة ضد بولندا في الدور ثمن النهائي من كأس العالم.

وأفصح كولو مواني عن أنه حقق حلم طفولته بالمشاركة في مباراة بكأس العالم، مشيدًا بالمنتخب التونسي الذي "جعلنا نعاني ضده في الهجوم" على حد تعبير اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا.

وأردف كولو مواني أن اللعب على المستوى الدولي يكون أكثر شراسة ويتطلب السرعة أكبر من كرة القدم في الأندية.

كما تحدث كولو مواني عن حفنة من نجوم المنتخب الفرنسي، وأبرزهم عثمان ديمبيلي الذي كشف لاعب فرانكفورت سرًا خطيرًا وطريفًا عنه.

قال كولو مواني إن ديمبيلي "يخاف من القطط" وإنه "حينما تتمشى القطط أمامنا في أي مكان، أو حينما نأكل وتكون قريبة منا يكون خائفًا، وهذا يجعل كل من حوله يضحك بعض الشيء".