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كأس آسيا

يحيى الشهري: نفكر في البطولة خطوة بخطوة

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يحيى الشهري
لاعب المنتخب السعودي يحيى الشهري يهدي التأهل للجماهير ويرفض الحديث المبكر عن التتويج بالبطولة

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أعرب يحيى الشهري لاعب المنتخب السعودي عن سعادته بالفوز على المنتخب اللبناني بثنائية مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس الأمم الآسيوية المقامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة ما بين الخامس من يناير حتى الأول من فبراير.

وكان منتخب الأخضر السعودي قد حسم التأهل لدور الـ 16 بعد حصاده لست نقاط من مباراتين، وذلك قبل ملاقاة قطر في ختام مرحلة المجموعات.

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وقال يحيى الشهري في تصريحاته عقب الفوز على لبنان وسؤاله عن حظوظ السعودية للفوز باللقب: "الحمد لله على هذا الانتصار، أبارك للشعب السعودي هذا الانتصار والجهاز الفني والإداري على هذا الانتصار المهم، سنفكر في البطولة مباراة مباراة وخطوة خطوة، بهذه الطريقة سنحقق أهدافنا إن شاء الله".

يذكر أن المرة الأخيرة التي توج فيها المنتخب السعودي بكأس الأمم الآسيوية، كانت عام 1996.

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