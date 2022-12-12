يحفظ تحت حراسة عالية ولغز 1970 .. هل يحتفظ الفائزون بكأس العالم به؟

الفوز بكأس العالم هو أعلى وسام في كرة القدم، لكن هل الدولة المنتصرة تحافظ على الكأس؟

الفوز بنهائي كأس العالم يجلب معه مكانة هائلة وبالطبع فرصة لرفع كأس صنع ببراعة كبيرة، ويعد بمثابة الوصول إلى القمة بالنسبة للعديد من لاعبي كرة القدم، وهو الأمر الذي يجذب البعض أكثر من الفوز بدوري أبطال أوروبا أو الألقاب المحلية.

إذا كنت قد شاهدت أحدهم يرفع كأس العالم، فربما تتساءل ما الذي سيحدث للجائزة بعد تلك الليلة؟ هل تحتفظ الدول الفائزة بكأس العالم؟ GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته.

هل يحصل الفائزون بكأس العالم على الكأس؟

لا، الدول الفائزة لا تحصل على كأس العالم بعد انتصارها، في حين أن هذا لم يكن الحال دائمًا، فإن المخاوف بشأن سلامة اللقب الأهم للغاية تتسبب في حصول الأبطال على نسخة طبق الأصل من الكأس مصنوعة من البرونز ومطلية بالذهب وتكون بالطبع أرخص.

ومع ذلك، تتم كتابة أسماء كل فريق فائز على قاعدة الكأس الأصلية بعد كل فوز.

قبل عام 1974، طبق الاتحاد الدولي لكرة القدم قاعدة تسمح للدول التي فازت بكأس العالم ثلاث مرات بالحفاظ على الكأس الأصلية.

ومُنحت البرازيل الحق في الاحتفاظ بكأس جول ريميه إلى الأبد بعد فوزها الثالث في عام 1970، لكن لم يعد هذا هو الحال مع كأس العالم في شكلها الحالي.

لماذا لا تحتفظ الدول بكأس العالم في الوقت الحالي

كان من الشائع في السابق أن تحصل اتحادات كرة القدم على الكأس الحقيقية لكأس العالم وتحديداً نسخة جول ريميه سواء للعرض أو الحفظ، لكن في الوقت الحاضر يتم منحهم كأسًا طبق الأصل.

سلامة الكأس ومخاوف السلامة العامة هي سبب تغيير السياسة القديمة فرغم كل الاحتياطات السابقة، سُرقت كأس جول ريميه مرتين أولاً في إنجلترا ثم في البرازيل لاحقًا.

تمت سرقته من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في عام 1966 قبل بطولة كأس العالم في ذلك العام. ومع ذلك، لحسن الحظ تم العثور عليه بأعجوبة من قبل كلب في حديقة جنوب لندن، ملفوف في صحيفة.

ثم سُرقت كأس جول ريميه من البرازيل بعد فوزها بكأس العالم عام 1970. ولا يزال مصيرها أحد ألغاز كرة القدم حتى الآن.

أين يتم الاحتفاظ بكأس العالم الأصلية؟

يتم تخزين كأس العالم في مقر FIFA الرسمي في زيورخ بسويسرا، تحت مستوى عالٍ من الحماية، ولا يترك موقعه إلا في سيناريوهات محددة، وتشمل:

قرعة نهائيات كأس العالم.

المباريات الأولى والأخيرة في كأس العالم.

جولة كأس العالم المعتادة.

هل يحتفظ الفائزون في مسابقات الأندية بكؤوسهم؟

في معظم الحالات، لا يتمكن الفائزون بالبطولات الحديثة في كرة القدم من الحفاظ على الألقاب التي فازوا بها.

يحتفظ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) الآن بكأس دوري أبطال أوروبا الأصلي، بعد أن أهدى الفائزين خمس مرات (أو ثلاث مرات متتالية الأبطال) نسخة للاحتفاظ بها للأبد، بين عامي 1969 و2008.

أما في الدوري الإنجليزي فكأسين أصليين متطابقين، واحد ليحتفظ به حامل اللقب حتى الموسم التالي والآخر تحتفظ به رابطة الدوري نفسها.

ويتم تقديم كأس الاتحاد الإنجليزي للأبطال حتى مارس من الموسم التالي، وبعد ذلك يتم إعادتها إلى الاتحاد الإنجليزي.

وفي جميع الحالات، يتم تسليم الفريق الفائز بعد ذلك نسخة طبق الأصل رسمية وأقل تكلفة يمكنهم تخزينها في خزائنهم بشكل دائم.